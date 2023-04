Journée nature 1201 Route de Prayssas, 29 avril 2023, Saint-Salvy.

Sur le plateau du Pays de Serres, à l’ombre de l’église de l’ordre des Hospitaliers, partez à la rencontre de la nature sauvage et préservée des coteaux. En partenariat avec le COP-T et l’association Arto Vivi, les Amis de Domnipech vous attendent pour un troc de plants dès 9h, puis des animations nature tout au long de la journée. A 14h, départ pour une rando découverte autour du lac du Salabert. Une journée de détente et de bonne humeur à recommander pour tous les amoureux de nature.

Buvette er restauration sur place.

Inscription pour la randonnée..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 17:00:00. .

1201 Route de Prayssas Dominipech

Saint-Salvy 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the plateau of the Pays de Serres, in the shadow of the church of the Order of the Hospitallers, go and meet the wild and preserved nature of the hillsides. In partnership with the COP-T and the association Arto Vivi, the Friends of Domnipech await you for a plant swap from 9 am, then nature animations throughout the day. At 2pm, departure for a discovery hike around the Salabert lake. A day of relaxation and good mood to recommend for all nature lovers.

Refreshments and food on site.

Registration for the hike.

En la meseta del Pays de Serres, a la sombra de la iglesia de la Orden de los Hospitalarios, vaya al encuentro de la naturaleza salvaje y preservada de las laderas. En colaboración con el COP-T y la asociación Arto Vivi, los Amigos de Domnipech le esperan para un intercambio de plantas a partir de las 9 h, seguido de actividades en la naturaleza durante todo el día. A las 14 h, salida para un paseo de descubrimiento alrededor del lago Salabert. Una jornada de relajación y buen humor recomendable para todos los amantes de la naturaleza.

Refrescos y comida disponibles in situ.

Inscripción para la caminata.

Auf der Hochebene des Pays de Serres, im Schatten der Kirche des Hospitaliterordens, können Sie die wilde und unberührte Natur der Hänge kennenlernen. In Partnerschaft mit dem COP-T und dem Verein Arto Vivi erwarten Sie die Freunde von Domnipech ab 9 Uhr zu einem Tauschhandel mit Setzlingen und anschließend den ganzen Tag über zu Naturanimationen. Um 14 Uhr starten Sie zu einer Entdeckungswanderung um den Lac du Salabert. Ein Tag voller Entspannung und guter Laune, der allen Naturliebhabern zu empfehlen ist.

Getränke und Speisen vor Ort.

Anmeldung für die Wanderung.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas