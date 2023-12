Loto de Noël à St. Crépin et Carlucet Saint Saint-Crépin-et-Carlucet Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Crépin-et-Carlucet Loto de Noël à St. Crépin et Carlucet Saint Saint-Crépin-et-Carlucet, 4 décembre 2023, Saint-Crépin-et-Carlucet. Saint-Crépin-et-Carlucet,Dordogne Le 17 décembre 2023 LOTO SPÉCIAL NOËL organisé par le comité des fêtes de ST CREPIN ET CARLUCET.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Saint Salle des Fêtes

Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



December 17, 2023 SPECIAL CHRISTMAS LOTO ? organized by the ST CREPIN ET CARLUCET festival committee 17 de diciembre de 2023 LOTO ESPECIAL DE NAVIDAD organizado por la comisión de fiestas de ST CREPIN ET CARLUCET Am 17. Dezember 2023 LOTO SPECIAL WEIHNACHTEN? organisiert vom Festkomitee von ST CREPIN ET CARLUCET Mise à jour le 2023-11-30 par OT du pays de Fénelon Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Crépin-et-Carlucet Autres Lieu Saint Adresse Saint Salle des Fêtes Ville Saint-Crépin-et-Carlucet Departement Dordogne Lieu Ville Saint Saint-Crépin-et-Carlucet latitude longitude 44.96051;1.2733

Saint Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-crepin-et-carlucet/