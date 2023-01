Saint-Saëns Requiem Marseille 8e Arrondissement, 10 février 2023, Marseille 8e Arrondissement .

Saint-Saëns Requiem

2023-02-10 – 2023-02-10

EUR Programme : l’un des plus brillants compositeurs de la musique française des 19e et 20e siècles, Camille Saint-Saëns, est mis à l’honneur par 2 de ses œuvres peu jouées :



– Le Psaume XVIII Coeli Enarrant ; les cieux à la gloire de Dieu. L’écriture pure et rigoureuse de cette oeuvre semble nourrie de J.S Bach.



– Le Requiem op42 œuvre sincère plus intime. Elle traduit une émotion profonde et recueillie vis à vis de la mort. Elle annonce Gabriel Fauré



Chœur philharmonique de Marseille (90 choristes)

Le chœur sera accompagné de l’Orchestre de Chambre de Marseille (45 musiciens), et dirigés par Jean-Emmanuel Jacquet, professeur au Conservatoire Pierre Barbizet (CNRR) de Marseille.

Le Chœur Philharmonique de Marseille en concert à la Basilique du Sacré Coeur le 10 février : Saint-Saëns Requiem.

https://www.choeurphilharmoniquemarseille.fr/

