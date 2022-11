« Saint-Saëns et l’Orient » concert avec flûte-chant lyrique-piano-oud-violon et lecture Dijon Dijon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Dans le cadre de la 23ème édition du Festival « Les Nuits d’Orient » à Dijon, ClairObscur-Lyrique présente « Saint-Saëns et l’Orient ». « Si je n’étais captive, j’aimerais ce pays,

Et cette mer plaintive, et ces champs de maïs, et ces astres sans nombre,

Si le long du mur sombre n’étincelait dans l’ombre le sabre des spahis. » – Extrait « La Captive » – Les Orientales de Victor Hugo Au début du 19ème, écrivains, peintres et musiciens peignent un Orient tout droit sorti des Mille et Une Nuits : fontaines, bains turcs, scènes de harems, femmes captives et… offertes. L’Orient devient une quête du bonheur, du nouveau. Son influence dans l’art occidental parle d’un Orient lointain, monde fantasmé et fascinant. Saint-Saëns n’échappe pas à cet appel de l’Orient, il se présente comme « l’orientaliste de la musique ». Retrouvons le avec des extraits de ses œuvres emblématiques de l’Orient et de l’Occident pour chant, piano arrangés pour flûte, violon et oud (instrument majeur de la musique classique arabo-andalouse).

Nous irons voir le Nil, Ismaïlia ville du nord-est de l’Égypte, Cythère île grecque envoûtante, le golfe de Baïa à la croisée de la mer Méditerranée et de la mer Tyrrhénienne, et puis Blidah ville d’Algérie surnommée « La Ville des Roses ».

Nous écouterons des passages du recueil « Les Orientales » de Victor Hugo lui aussi fasciné par ces paysages ensoleillés aux couleurs éclatantes. Sylvie MONOT chanteuse lyrique mezzo-soprano

Mathilde GROFFIER flûtiste

Caroline SCHMID compositrice et pianiste

Pierre-Olivier FERNANDEZ oudiste et violoniste

Bernard BACHEROT conteur INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 3 décembre 2022 à 20h00

Dimanche 4 décembre 2022 à 15h00

Salle de la Coupole – 1 rue Sainte-Anne à Dijon

Sans réservation

Entrée libre – Participation au chapeau

Le site : https://www.clairobscur-lyrique.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/ClairObscurLyrique/

