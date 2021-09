La Couture-Boussey Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey Eure, La Couture-Boussey Saint-Saëns et l’exotisme dans l’imaginaire musical français Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey La Couture-Boussey Catégories d’évènement: Eure

Dans le cadre du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns, quel autre lieu conviendrait mieux que La Couture-Boussey pour accueillir un moment musical autour de ce grand compositeur français ? Ce concert est l’occasion d’une mise à l’honneur des instruments à vent et des répertoires musicaux des années 20 qui ont connu une forte augmentation due, entre autres, aux circonstances de l’après-guerre. Les interprètes ? Quatre musiciens, solistes internationaux, professeurs en France et à l’étranger et amis de longue date, engagés à faire la promotion de ces instruments à vent et de cette musique. Les musiciens Filippo Mazzoli | Flûte traversière Marika Lombardi | Hautbois Szymon Kaça | Clarinette Franco Venturini | piano Réservation au 02 32 36 28 80 ou [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr)

Gratuit, sur réservation

2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T21:30:00

