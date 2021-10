Paris Musée Jean Jacques Henner île de France, Paris Saint- Saëns et l’atelier pain Musée Jean Jacques Henner Paris Catégories d’évènement: île de France

La Pochette Musicale a l’honneur de présenter Pauline Bartissol, au violoncelle, et Laurent Wagschal, au piano, pour jouer quelques pièces choisies de leur nouvel album ENSEMBLE LE DELUGE, au jardins d’hiver du Musée Jean-Jacques Henner. Formé en 2017, le duo Bartissol – Wagschal s’emploie à explorer le répertoire immense de sonate pour violoncelle et piano. Fin 2019, Laurent Wagschal, interprète reconnu et grand spécialiste du répertoire français, a eu le projet fou de regrouper 5 artistes en duos de piano et cordes, parmi lesquels Pauline, pour jouer ensemble l’intégralité des œuvres pour violoncelle et piano de Camille Saint-Saëns, à l’occasion du centenaire de sa mort. Au goûter, venez partager un goûter autour du pain, 100% sensoriel… A vos papilles ! Camille et Corinne Le Sens (que beaucoup d’entre vous connaissent déjà !), proposeront un atelier aux saveurs variées, une palette de textures, des odeurs étonnantes, autour du pain et ses secrets, avec les levures Lesaffre ! Depuis quelques années, La Pochette Musicale s’est associée à l’unique musée du 17e, le Musée Jean-Jacques Henner pour proposer ses goûters-concerts. Lieu d’exception, maison domestique et de réception, atelier de création, l’hôtel particulier était celui de l’artiste Dubufe. En 1921, Marie Henner achète l’hôtel à ses héritiers avec l’intention d’y présenter la collection des œuvres de son oncle, le peintre alsacien, Jean-Jacques Henner, Grand prix de Rome, ce qu’il advint en 1923. Concerts -> Classique Musée Jean Jacques Henner 43 rue de Villiers Paris 75017

