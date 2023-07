Visite guidée de Saint-Rome-de-Tarn Saint-Rome-de-Tarn, 12 juillet 2023, Saint-Rome-de-Tarn.

Saint-Rome-de-Tarn,Aveyron

Découvrez l’histoire de St-Rome de Tarn grâce à cette visite guidée tous les mardi à 14h !.

fin : . 5 EUR.

Saint-Rome-de-Tarn 12490 Aveyron Occitanie



Discover the history of St-Rome de Tarn with this guided tour every Tuesday at 2pm!

Descubra la historia de St-Rome de Tarn en esta visita guiada todos los martes a las 14:00 h

Entdecken Sie die Geschichte von St-Rome de Tarn mit dieser geführten Tour jeden Dienstag um 14 Uhr!

