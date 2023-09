FESTIVAL « CROK’TA BULLE ! » Auberge Saint-Rome Saint-Rome-de-Tarn, 7 octobre 2023 10:30, Saint-Rome-de-Tarn.

CROK’ta bulle, 2ᵉ édition du festival de BD du Sud Aveyron, vous invite pour un week-end dédié à la bande dessinée, au cinéma d’animation, aux jeux vidéo ainsi qu’aux jeux de société. e-artsup à l’honneur ! Retrouvez les courts métrages réalisés par nos étudiants, les samedi et dimanche 7 et 8 octobre de 10h30 à 18h00, au cinéma Espace Marcel Calmels. Entrée gratuite !

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

Auberge Saint-Rome Auberge Saint-Rome 12490 Saint-Rome-de-Tarn Saint-Rome-de-Tarn 12490 Aveyron