Nuit de la Chouette Saint Rome de Cernon Saint-Rome-de-Cernon Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Rome-de-Cernon

Nuit de la Chouette Saint Rome de Cernon, 25 mars 2023, Saint-Rome-de-Cernon. Nuit de la Chouette Samedi 25 mars, 19h00 Saint Rome de Cernon Entrée libre, inscription obligatoire par téléphone au 05 65 42 94 48 (places limitées) Depuis maintenant plus de 25 ans, la LPO organise tous les deux ans

cet évènement exceptionnel pour connaître les chouettes et hiboux

mais également leurs compagnons de la vie nocturne. A travers un

diaporama et dans le cadre aussi de l’Atlas de la biodiversité commu-

nale, nous vous ferons découvrir la vie de ces rapaces nocturnes. Puis

nous poursuivrons par une balade à l’écoute de la Chevêche d’Athéna, de la Chouette hulotte et peut-être de certains mammifères. Pensez à prendre des chaussures de marche et une lampe frontale Saint Rome de Cernon saint Rome de Cernon Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 42 94 48 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T19:00:00+01:00 – 2023-03-25T21:00:00+01:00

2023-03-25T19:00:00+01:00 – 2023-03-25T21:00:00+01:00 Thierry Vergely

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Saint-Rome-de-Cernon Autres Lieu Saint Rome de Cernon Adresse saint Rome de Cernon Ville Saint-Rome-de-Cernon Departement Aveyron Lieu Ville Saint Rome de Cernon Saint-Rome-de-Cernon

Saint Rome de Cernon Saint-Rome-de-Cernon Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-rome-de-cernon/

Nuit de la Chouette Saint Rome de Cernon 2023-03-25 was last modified: by Nuit de la Chouette Saint Rome de Cernon Saint Rome de Cernon 25 mars 2023 Saint Rome de Cernon Saint-Rome-de-Cernon Saint-Rome-de-Cernon

Saint-Rome-de-Cernon Aveyron