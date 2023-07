Château de Mélac – Journées Européennes du Patrimoine Saint-Rome-de-Cernon, 12 juillet 2023, Saint-Rome-de-Cernon.

Saint-Rome-de-Cernon,Aveyron

Repaire du sud Rouergue ayant appartenu à la famille Gozon, qui a donné un grand maître de l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, puis aux Montcalm..

Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie



Mélac, « repaire » -fortified wealthy house- that once belonged to the Gozon family, one of its member became a Grand Master of the Order of the Hospitallers of Saint John of Jerusalem, the castle was later owned by the Montcalm family.

Un antro en el sur de Rouergue que perteneció a la familia Gozón, que dio un gran maestre de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, y después a los Montcalm.

Höhle im südlichen Rouergue, die der Familie Gozon gehörte, die einen Großmeister des Ordens der Hospitaliter des Heiligen Johannes von Jerusalem stellte, und später den Montcalms.

