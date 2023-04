Concert – La Petite Equipe 477 Route de Chatillon, 28 avril 2023, Saint-Roman.

La Petite Équipe au Café des Voyageurs. C’est de la fusion festive et inclassable! Petite restauration sur place, pensez à réserver..

2023-04-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-28 22:00:00. .

477 Route de Chatillon Café des Voyageurs

Saint-Roman 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La Petite Équipe at Café des Voyageurs. It’s festive and unclassifiable fusion! Food and drinks on site, remember to reserve.

La Petite Équipe en el Café des Voyageurs. ¡Es fusión festiva e inclasificable! Comida y bebida disponibles in situ, previa reserva.

La Petite Équipe im Café des Voyageurs. Das ist festliche und unklassifizierbare Fusion! Kleine Snacks vor Ort, denken Sie daran zu reservieren.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme du Pays Diois