Concert – Duo la Vuelta 477 Route de Chatillon, 22 avril 2023, Saint-Roman.

Ce duo vous interprétera des musiques d’Argentine et du Brésil au son du Bandonéon/Accordéon et de la guitare à 7 cordes : les styles milonga, tango, chamamé, chacarera, zamba, samba, choro, forro, frevo seront représentés.

Petite restauration sur place,.

2023-04-22 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-22 22:00:00. .

477 Route de Chatillon Café des Voyageurs

Saint-Roman 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This duo will perform music from Argentina and Brazil with the sound of the Bandoneon/Accordeon and the 7-string guitar: milonga, tango, chamamé, chacarera, zamba, samba, choro, forro, frevo styles will be represented.

Small catering on the spot,

Este dúo interpretará música de Argentina y Brasil con el sonido del bandoneón/acordeón y la guitarra de 7 cuerdas: los estilos milonga, tango, chamamé, chacarera, zamba, samba, choro, forro, frevo estarán representados.

Pequeño catering in situ,

Dieses Duo interpretiert Musik aus Argentinien und Brasilien mit Bandoneon/Akkordeon und 7-saitiger Gitarre: Milonga, Tango, Chamamé, Chacarera, Zamba, Samba, Choro, Forro, Frevo werden vertreten sein.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort,

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme du Pays Diois