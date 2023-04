Concert – Zarzavat 477 Route de Chatillon, 16 avril 2023, Saint-Roman.

Passionnés de musiques des Balkans, les trois musiciens de Zarzavat se concentrent sur le répertoire des « lautars » roumains, chargé d’émotion et d’une bonne dose de virtuosité. Apéro et concert avec petite restauration. Attention concert à 18h30..

2023-04-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-16 22:00:00. .

477 Route de Chatillon Café des Voyageurs

Saint-Roman 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Passionate about Balkan music, the three musicians of Zarzavat focus on the repertoire of Romanian « lautars », full of emotion and a good dose of virtuosity. Aperitif and concert with small catering. Attention concert at 18:30.

Apasionados de la música balcánica, los tres músicos de Zarzavat se centran en el repertorio de los « lautars » rumanos, lleno de emoción y buenas dosis de virtuosismo. Aperitivo y concierto con tentempiés. Concierto de atención a las 18.30 h.

Die drei Musiker von Zarzavat sind leidenschaftliche Balkanmusiker und konzentrieren sich auf das Repertoire der rumänischen « Lautars », das mit Emotionen und einer guten Portion Virtuosität aufgeladen ist. Aperitif und Konzert mit kleinen Snacks. Achtung Konzert um 18.30 Uhr.

