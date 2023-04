Concert – Ya Baladi 477 Route de Chatillon, 15 avril 2023, Saint-Roman.

Ya Baladi ! C’est un duo voix – guitare avec des percussions latino-américaines. Rencontre entre des chants traditionnels d’Amérique Latine avec un jeu et une guitare flamenca..

2023-04-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-15 23:00:00. .

477 Route de Chatillon Café des Voyageurs

Saint-Roman 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ya Baladi! It is a voice and guitar duet with Latin American percussion. Meeting between traditional songs of Latin America with a game and a flamenco guitar.

¡Ya Baladi ! Se trata de un dúo de voz y guitarra con percusión latinoamericana. Canciones tradicionales latinoamericanas se encuentran con la guitarra y el toque flamenco.

Ya Baladi! Das ist ein Duo aus Stimme und Gitarre mit lateinamerikanischer Perkussion. Traditionelle lateinamerikanische Lieder treffen auf Flamenco-Gitarre und -Gesang.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme du Pays Diois