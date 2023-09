Sortie Nature: Découverte des zones humides au marais de la Virvée Saint-Romain-la-Virvée, 30 septembre 2023, Saint-Romain-la-Virvée.

Saint-Romain-la-Virvée,Gironde

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie Nature : découverte des zones humides au marais de la Virvée

Balade commentée de 2h30 (selon les conditions) avec observation de la faune et de la flore des zones humides, replacées dans le contexte départemental fortement marqué par l’agriculture, de la fragilité et des menaces pesant sur ces milieux naturels puis de l’action du CEN Nouvelle-Aquitaine pour leur maintien.

Prévoyez bottes et vêtements adaptés à la météo. Prévoir jumelles.

Inscription obligatoire. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:00:00. EUR.

Saint-Romain-la-Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organizes a nature outing: discovering wetlands at the Virvée marsh

Commented walk lasting 2h30 (depending on conditions), with observation of the flora and fauna of wetlands, placed in the context of the département?s heavily agricultural landscape, the fragility of and threats to these natural environments, and the action taken by the CEN Nouvelle-Aquitaine to maintain them.

Bring boots and weather-appropriate clothing. Bring binoculars.

Registration required. Meeting point to be communicated upon registration

El Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organiza una salida natural para descubrir los humedales de la marisma de Virvée

Paseo guiado de 2 horas y media de duración (según las condiciones), con observación de la flora y la fauna de las zonas húmedas, situadas en el contexto del entorno altamente agrícola del departamento, la fragilidad y las amenazas que pesan sobre estos hábitats naturales, y las acciones emprendidas por el CEN Nouvelle-Aquitaine para mantenerlos.

Llevar botas y ropa adecuada para la intemperie. Llevar prismáticos.

Inscripción obligatoria. El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción

Das Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organisiert einen Ausflug in die Natur: Entdeckung der Feuchtgebiete im Marais de la Virvée

Kommentierter Spaziergang von 2,5 Stunden (je nach Bedingungen) mit Beobachtung der Fauna und Flora der Feuchtgebiete, die in den Kontext des stark von der Landwirtschaft geprägten Departements gestellt werden, der Anfälligkeit und der Bedrohungen dieser natürlichen Lebensräume und anschließend der Maßnahmen des CEN Nouvelle-Aquitaine zu ihrer Erhaltung.

Stiefel und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen. Nehmen Sie ein Fernglas mit.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt

Mise à jour le 2023-09-19 par OT du Fronsadais