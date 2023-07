Vide-Greniers de Saint-Romain Saint-Romain Gourdon, 5 août 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Vide-greniers toute la journée à partir de 08h.

Buvette et frites/saucisse toute la journée.

2023-08-05 08:00:00 fin : 2023-08-05 18:00:00. EUR.

Saint-Romain

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Garage sale all day from 08h.

Refreshment bar and chips/sausage all day long

Venta de garaje durante todo el día a partir de las 8 de la mañana.

Bar de refrescos y patatas fritas/salchichas durante todo el día

Flohmarkt den ganzen Tag ab 08:00 Uhr.

Getränke und Pommes/Wurst den ganzen Tag über

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Gourdon