Marché de Saint-Romain-de-Popey, 1 janvier 2023, Saint-Romain-de-Popey.

Le marché se déroule le mardi de 16h à 19h. Situé sur le parking de la salle polyvalente..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Saint-Romain-de-Popey 69490 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The market takes place on Tuesdays from 4pm to 7pm. Located on the parking lot of the multipurpose room.

El mercado tiene lugar los martes de 16 a 19 horas. Situado en el aparcamiento de la sala polivalente.

Der Markt findet dienstags von 16:00 bis 19:00 Uhr statt. Er befindet sich auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle.

