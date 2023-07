Fête Nationale à Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc, 14 juillet 2023, Saint-Romain-de-Colbosc.

Saint-Romain-de-Colbosc,Seine-Maritime

Vous l’attendiez, le voici : Le programme du 14 Juillet promet d’être animé !

Le matin :

– 10H30 – Revue des Hommes et du Matériel au centre de secours des pompiers de Saint-Romain-de-Colbosc

– 11H00 – Cérémonie officielle, dépôt de gerbes et discours au monument aux morts

L’après-midi :

– à partir de 15h : Animations et jeux dans le parc du Château De Grosmesnil

– 16h : Spectacle équestre acrobatique de l’Art en Cavale – « Chevaliers »

– 17h : Spectacle « La Princesse et le Dragon » conté par la compagnie Touches d’Histoire

– 18h30 : Place au bal populaire avec Louisiane And Caux accompagné par les danseuses de la troupe Unsidanse

Le soir :

– 20h30 : La soirée continue jusqu’à 22h30 avec l’orchestre Havrais Diversity !

– 22h30 : L’équipe de MPT et l’Art en Cavale vous emmèneront autour du Château pour la retraite aux flambeaux,

– 23h : Feu d’artifice tiré sur le parc du Château De Grosmesnil.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie



You’ve been waiting for it, here it is: The July 14th program promises to be lively!

Morning:

– 10:30 – Review of personnel and equipment at the Saint-Romain-de-Colbosc fire department rescue center.

– 11H00 – Official ceremony, wreath-laying and speeches at the war memorial

Afternoon:

– from 3pm: Entertainment and games in the grounds of Château De Grosmesnil

– 4pm: Equestrian acrobatic show by Art en Cavale – « Chevaliers »

– 5pm: Show « La Princesse et le Dragon » (The Princess and the Dragon) by the « Touches d’Histoire » company

– 6:30 p.m.: Let’s make way for the popular ball ! with Louisiane And Caux accompanied by dancers from the Unsidanse troupe.

Evening:

– 8:30 p.m.: The evening continues until 10:30 p.m. with the Havrais Diversity orchestra!

– 10:30pm: The MPT team and l’Art en Cavale will take you around the Château for the torchlight procession,

– 11pm: Fireworks in the grounds of Château De Grosmesnil

Lo estabas esperando, aquí está: El programa del 14 de julio promete ser muy animado

Por la mañana

– 10.30 h – revista de personal y material en el parque de bomberos de Saint-Romain-de-Colbosc

– 11.00 h – Ceremonia oficial, colocación de coronas y discursos en el memorial de guerra

Por la tarde

– a partir de las 15.00 h: Animación y juegos en el recinto del castillo de Grosmesnil

– 16.00 h: Espectáculo acrobático ecuestre de l’Art en Cavale – « Chevaliers » (Caballeros)

– 17.00 h: Espectáculo « La Princesse et le Dragon » (La princesa y el dragón) narrado por la compañía Touches d’Histoire

– 18.30 h: Baile popular con Louisiane And Caux acompañados por bailarines de la compañía Unsidanse

Por la noche :

– 20.30 h: La velada continúa hasta las 22.30 h con el grupo Diversity de Le Havre

– 22.30 h: El equipo de MPT y Art en Cavale le acompañarán alrededor del castillo para el desfile de antorchas,

– 23.00 h: Fuegos artificiales en el recinto del castillo de Grosmesnil

Sie haben darauf gewartet, hier ist es! Das Programm für den 14. Juli verspricht, lebhaft zu werden!

Am Morgen :

– 10H30 – Überprüfung der Männer und des Materials im Rettungszentrum der Feuerwehr von Saint-Romain-de-Colbosc

– 11H00 – Offizielle Zeremonie, Kranzniederlegung und Rede am Kriegsdenkmal

Nachmittags:

– ab 15 Uhr: Animationen und Spiele im Park des Schlosses De Grosmesnil

– 16 Uhr: Akrobatische Pferdeshow von L’Art en Cavale – « Chevaliers »

– 17 Uhr: Schauspiel « La Princesse et le Dragon », erzählt von der Compagnie Touches d’Histoire

– 18:30 Uhr: Tanzveranstaltung mit Louisiane And Caux, begleitet von den Tänzerinnen der Truppe Unsidanse

Am Abend :

– 20.30 Uhr: Der Abend geht bis 22.30 Uhr mit dem Orchester Havrais Diversity weiter!

– 22:30 Uhr: Das MPT-Team und l’Art en Cavale nehmen Sie mit auf einen Fackelzug rund um das Schloss,

– 23 Uhr: Feuerwerk über dem Park des Schlosses De Grosmesnil

Mise à jour le 2023-07-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche