La 11ème édition de La Fête du Cirque, festival des arts du cirque et de la rue, revient au parc du château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc, pour une représentation sous chapiteau le mardi 30 mai 2023, suivie du 2 au 4 juin 2023 de la traditionnelle fête en plein air, tant attendue par les festivaliers avec plus d’une quarantaine de représentations gratuites. Une programmation qui s’annonce tourbillonnante !

Le thème de cette année ne vous fera pas tourner en rond ! Laissez-vous guider par les artistes, pour passer du tour de magie au tour du monde. De la balle, du vélo, quelques cailloux, des pommes, des cerceaux, des saltos… au détour du château, voici les contours d’un week-end sautillant, tournoyant, rebondissant, exaltant !

Des temps forts scanderont le festival qui marquera notamment le retour de la compagnie Baraka, après son passage couronné de succès en 2019. Dans sa nouvelle création « Ocho », la compagnie se plaira à nous désorienter pour nous faire réfléchir à notre identité, à notre humanité commune. Cirque Rouages proposera « Wonder Petrol », un spectacle d’anticipation de rue, une fable circassienne, musicale et dansée, pour imaginer le vertige d’un monde sans pétrole. Gandini Juggling présentera une suite de tableaux vivants rappelant les guerres, l’amour perdu et le charme désuet du thé de l’après-midi, un mélange sensationnel et virtuose qui clôturera en apothéose le festival.

À l’origine de la Fête du Cirque, l’intercommunalité en a fait un repère culturel fort pour ses habitants. Le festival est aussi la marque d’une double ambition culturelle et pédagogique, un passeport vers la curiosité et la connaissance. « La Fête du Cirque éveille, chez beaucoup d’enfants, une forme d’émerveillement face aux arts du cirque et, plus globalement, du spectacle vivant. C’est aussi un moment de convivialité entre générations » déclare Edouard Philippe, Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Venez profiter en famille de ce moment d’évasion hors du temps !

La Fête du Cirque (30 mai et du 2 au 4 juin 2023) – Parc du château de Gromesnil – Gratuit en plein air – Chapiteau sur billetterie (10 € tarif plein / 6 € pour les jeunes de 18 ans et moins, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes détentrices d’une carte mobilité inclusion).

La billetterie pour le spectacle sous chapiteau ouvrira le lundi 9 mai sur le site internet dédié (https://lafeteducirque.lehavreseinemetropole.fr/).

The 11th edition of La Fête du Cirque, a festival of circus and street arts, returns to the park of the Château de Gromesnil in Saint-Romain-de-Colbosc, for a performance under a big top on Tuesday, May 30, 2023, followed by the traditional open-air festival from June 2 to 4, 2023, so eagerly awaited by festival-goers, with more than forty free performances. A program that promises to be whirlwind!

This year’s theme will not make you go round in circles! Let yourself be guided by the artists, to go from a magic trick to a world tour. Balls, bicycles, a few pebbles, apples, hoops, somersaults? at the bend in the castle, here are the outlines of a weekend that will be bouncing, spinning, bouncing, exhilarating!

Highlights of the festival will mark the return of the company Baraka, after its successful passage in 2019. In its new creation « Ocho », the company will enjoy disorienting us to make us think about our identity, our common humanity. Cirque Rouages will present « Wonder Petrol », a street show of anticipation, a circus fable, musical and danced, to imagine the vertigo of a world without oil. Gandini Juggling will present a series of tableaux vivants reminiscent of wars, lost love and the old-fashioned charm of afternoon tea, a sensational and virtuoso mix that will close the festival with a grand finale.

At the origin of the Circus Festival, the intermunicipality has made it a strong cultural landmark for its inhabitants. The festival is also the mark of a double cultural and educational ambition, a passport to curiosity and knowledge. « The Circus Festival awakens in many children a form of wonderment in the face of the circus arts and, more globally, the performing arts. It is also a moment of conviviality between generations » declares Edouard Philippe, President of the Urban Community of Le Havre Seine Metropole. Come and enjoy this timeless moment of escape with your family!

La Fête du Cirque (May 30 and June 2 to 4, 2023) – Gromesnil Castle Park – Free outdoor show – Tent on ticket (10 ? full price / 6 ? for young people aged 18 and under, students, jobseekers and people holding an inclusion mobility card).

The ticketing for the show under the big top will open on Monday May 9 on the dedicated website (https://lafeteducirque.lehavreseinemetropole.fr/).

La 11ª edición de la Fiesta del Circo, festival de circo y artes de calle, vuelve al parque del castillo de Gromesnil, en Saint-Romain-de-Colbosc, con un espectáculo bajo carpa el martes 30 de mayo de 2023, seguido del 2 al 4 de junio de 2023 por la tradicional fiesta al aire libre, tan esperada por los festivaleros, con más de cuarenta espectáculos gratuitos. Un programa que promete ser un torbellino

¡El tema de este año no le hará dar vueltas en círculo! Deje que los artistas le guíen desde un truco de magia hasta una vuelta al mundo. Pelotas, bicicletas, algunas piedras, manzanas, aros, saltos mortales… en la curva del castillo, he aquí las líneas maestras de un fin de semana que será saltar, girar, rebotar, ¡emocionante!

Entre los platos fuertes del festival estará el regreso de la compañía Baraka, tras su exitoso paso en 2019. En su nueva creación « Ocho », la compañía se deleitará desorientándonos para hacernos reflexionar sobre nuestra identidad y nuestra humanidad común. Cirque Rouages presentará « Wonder Petrol », un espectáculo callejero de anticipación, una fábula circense, musical y bailada, para imaginar el vértigo de un mundo sin petróleo. Gandini Juggling presentará una serie de tableaux vivants que rememoran guerras, amores perdidos y el encanto de antaño del té de la tarde, una mezcla sensacional y virtuosa que pondrá el colofón al festival.

El festival es un hito cultural para los habitantes del municipio, que iniciaron el Festival del Circo. El festival es también la marca de una doble ambición cultural y educativa, un pasaporte a la curiosidad y al conocimiento. « El Festival de Circo despierta en muchos niños el asombro por las artes circenses y, más en general, por las artes escénicas. También es un momento de convivencia entre generaciones », afirma Edouard Philippe, Presidente de la Comunidad Urbana de Le Havre Seine Métropole. Venga a disfrutar en familia de este momento de evasión intemporal

La Fête du Cirque (30 de mayo y del 2 al 4 de junio de 2023) – Parc du château de Gromesnil – Espectáculo gratuito al aire libre – Carpa con entrada (10 € precio completo / 6 € para jóvenes menores de 18 años, estudiantes, solicitantes de empleo y personas titulares de una tarjeta de movilidad de inclusión).

Las entradas para el espectáculo en carpa se abrirán el lunes 9 de mayo en la página web específica (https://lafeteducirque.lehavreseinemetropole.fr/).

Ausgabe von La Fête du Cirque, dem Festival für Zirkus- und Straßenkunst, kehrt in den Park des Schlosses Gromesnil in Saint-Romain-de-Colbosc zurück. Am Dienstag, den 30. Mai 2023, findet eine Vorstellung im Zirkuszelt statt, gefolgt vom 2. bis 4. Juni 2023 von der traditionellen Freiluftveranstaltung, die von den Festivalbesuchern mit über 40 kostenlosen Vorstellungen sehnsüchtig erwartet wird. Ein Programm, das sich wirbelnd ankündigt!

Das diesjährige Thema wird Sie nicht im Kreis drehen lassen! Lassen Sie sich von den Künstlern führen, um vom Zaubertrick zur Weltreise zu gelangen. Ein Ball, ein Fahrrad, ein paar Steine, Äpfel, Reifen, Saltos… in der Nähe des Schlosses – das sind die Umrisse eines hüpfenden, kreisenden, springenden und aufregenden Wochenendes!

Das Festival wird von Höhepunkten geprägt sein und insbesondere die Rückkehr der Kompanie Baraka nach ihrem erfolgreichen Auftritt im Jahr 2019 markieren. In ihrer neuen Kreation « Ocho » wird die Kompanie uns gerne verwirren, um uns zum Nachdenken über unsere Identität und unsere gemeinsame Menschlichkeit anzuregen. Cirque Rouages wird « Wonder Petrol » anbieten, ein antizipatorisches Straßenspektakel, eine zirzensische, musikalische und getanzte Fabel, um sich das Schwindelgefühl einer Welt ohne Erdöl vorzustellen. Gandini Juggling wird eine Reihe von Tableaux vivants präsentieren, die an Kriege, verlorene Liebe und den altmodischen Charme des Nachmittagstees erinnern, eine sensationelle und virtuose Mischung, die das Festival zu einem krönenden Abschluss bringen wird.

Die Interkommunale Gemeinschaft, die das Zirkusfest ursprünglich ins Leben gerufen hat, hat es zu einem starken kulturellen Bezugspunkt für ihre Einwohner gemacht. Das Festival ist auch ein Zeichen für eine doppelte kulturelle und pädagogische Ambition, ein Pass für Neugier und Wissen. « Das Zirkusfest weckt bei vielen Kindern eine Form des Staunens über die Zirkuskunst und die darstellenden Künste im Allgemeinen. Es ist auch ein Moment der Geselligkeit zwischen den Generationen », sagte Edouard Philippe, Präsident des Stadtverbands Le Havre Seine Métropole. Genießen Sie mit Ihrer Familie diesen zeitlosen Moment!

La Fête du Cirque (30. Mai und 2. bis 4. Juni 2023) – Parc du Château de Gromesnil ? Kostenlos im Freien – Zelt an der Abendkasse (10 ? Vollpreis / 6 ? für Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten, Arbeitssuchende und Personen mit einer Mobilitätskarte für Inklusion).

Der Kartenvorverkauf für die Vorstellung im Zelt wird am Montag, den 9. Mai auf der eigens dafür eingerichteten Website (https://lafeteducirque.lehavreseinemetropole.fr/) eröffnet.

