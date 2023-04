Gromesnil dans tous ses états, 13 mai 2023, Saint-Romain-de-Colbosc.

Le Havre Seine Métropole, en collaboration avec l’association La Hêtraie, propose la 6ème édition de la grande fête champêtre du territoire « Gromesnil dans tous ses états ». Les 13 et 14 mai 2023, culture et développement durable font cause commune pour proposer au public de se ressourcer en prenant le temps de la découverte artistique et de la reconnexion à la nature. Au sein du parc de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc, profitez d’une programmation verte et pluridisciplinaire qui aérera l’esprit de toute la famille !

Plus d’une cinquantaine d’exposants se réuniront au cœur de l’écrin de verdure préservé et inspirant qu’est le parc de Gromesnil, pour accueillir un public de promeneurs et de passionnés de jardin. Venez à la rencontre de pépiniéristes pour faire l’acquisition de plantes et d’outillage de jardin, découvrez le travail de créateurs, artisans et associations, admirez des expositions, assistez à des conférences et spectacles, participez à des animations et ateliers, sans oublier de profiter de l’espace gourmand !

Fort du succès de la dernière édition ayant réuni 9 500 visiteurs, l’événement voit son nombre d’exposants augmenter pour une offre diversifiée. Plants de légumes AB, cactus, plantes aromatiques, aquatiques, sans oublier les classiques arbustes, fruitiers, rosiers, plantes vivaces… Les amoureux du jardin seront comblés et pourront glaner de précieux conseils auprès des professionnels.

Le public familial sera quant à lui curieux de découvrir les nombreuses animations et démonstrations proposées par les associations exposantes et la Communauté urbaine : poterie, création de décorations en bois, grimpe à l’arbre, rencontre avec les animaux de la ferme… La programmation de spectacles, ayant trouvé son public en 2022, sera renouvelée de propositions originales faisant écho au thème de l’événement : des siestes musicales et un intermède dansé seront orchestrés par l’Ecole de musique et de danse intercommunale, La graineterie de mots fera rimer permaculture et poésie, Touches d’Histoire donnera vie aux Contes de la forêt, Acid Kostik formera le public aux techniques d’investigation en pleine nature, alors que les tout petits pourront se délecter des spectacles jeune public Léopoldine (à partir d’1 an) et Ratatouille Rhapsody (à partir de 6 ans).

L’hybridation des publics et des thématiques faisant partie de l’ADN de la manifestation, les expositions et les conférences mettront tout le monde d’accord ! Les œuvres de l’artiste Merlin Borg centrées sur le travail de la lumière, les peintures colorées de Patrick Brière, les clichés animaliers du Photo-club de Bolbec, ainsi que l’exposition pédagogique sur les mares plairont à tous. Côté conférences, l’association A.R.B.R.E.S proposera deux rendez-vous, tout comme Ludovic Auger qui prônera un jardinage zéro déchets et La Sittelle qui invitera à découvrir ce qu’il y a d’extraordinaire dans la nature ordinaire.

Gromesnil dans tous ses états, cocktail unique en son genre, devrait cette année encore, réunir un public nombreux autour de l’amour de la nature.

Programme ci-dessous..

Samedi 2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie



Le Havre Seine Métropole, in collaboration with the association La Hêtraie, proposes the 6th edition of the great country festival of the territory « Gromesnil dans tous ses états ». On May 13 and 14, 2023, culture and sustainable development make common cause to propose to the public to recharge their batteries by taking the time of artistic discovery and reconnection to nature. In the Gromesnil park in Saint-Romain-de-Colbosc, enjoy a green and multidisciplinary program that will air the spirit of the whole family!

More than fifty exhibitors will gather in the heart of the preserved and inspiring green setting that is the Gromesnil park, to welcome a public of walkers and garden lovers. Come and meet nurserymen to buy plants and garden tools, discover the work of creators, craftsmen and associations, admire exhibitions, attend conferences and shows, participate in animations and workshops, without forgetting to enjoy the gourmet area!

After the success of the last edition with 9,500 visitors, the number of exhibitors is increasing for a diversified offer. AB vegetable plants, cacti, aromatic plants, aquatic plants, without forgetting the classic shrubs, fruit trees, rose trees, perennials? Garden lovers will be delighted and will be able to glean precious advice from professionals.

The family public will be curious to discover the many activities and demonstrations offered by the exhibiting associations and the Urban Community: pottery, creation of wooden decorations, tree climbing, meeting with farm animals? The program of shows, having found its audience in 2022, will be renewed with original proposals echoing the theme of the event: musical siestas and a dance interlude will be orchestrated by the School of Music and Dance Intercommunale, The Grainery of Words will rhyme with permaculture and poetry, Touches of History will bring to life the Tales of the Forest, Acid Kostik will train the public in the techniques of investigation in the wilderness, while the little ones will enjoy the shows for young audiences Léopoldine (from 1 year) and Ratatouille Rhapsody and Ratatouille Rhapsody (from 6 years old).

The hybridization of audiences and themes being part of the DNA of the event, the exhibitions and conferences will put everyone in agreement! The works of the artist Merlin Borg centered on the work of light, the colored paintings of Patrick Brière, the animal pictures of the Photo-club of Bolbec, as well as the educational exhibition on the ponds will please everyone. As for conferences, the association A.R.B.R.E.S will propose two meetings, as will Ludovic Auger who will advocate zero waste gardening and La Sittelle who will invite you to discover what is extraordinary in ordinary nature.

Gromesnil dans tous ses états, a unique cocktail, should once again bring together a large audience around the love of nature.

Program below.

Le Havre Seine Métropole, en colaboración con la asociación La Hêtraie, propone la 6ª edición de la gran fiesta campestre del territorio « Gromesnil dans tous ses états ». Los días 13 y 14 de mayo de 2023, la cultura y el desarrollo sostenible unirán sus fuerzas para ofrecer al público la oportunidad de recargar las pilas dedicando tiempo a descubrir el arte y volver a conectar con la naturaleza. En el parque Gromesnil de Saint-Romain-de-Colbosc, disfrute de un programa verde y multidisciplinar que levantará el ánimo de toda la familia

Más de cincuenta expositores se reunirán en el corazón de un entorno verde preservado e inspirador, el parque de Gromesnil, para acoger a un público de paseantes y aficionados a la jardinería. Venga al encuentro de los viveristas para comprar plantas y herramientas de jardinería, descubra el trabajo de creadores, artesanos y asociaciones, admire las exposiciones, asista a conferencias y espectáculos, participe en actividades y talleres, ¡sin olvidar disfrutar del espacio gastronómico!

Tras el éxito de la pasada edición, que atrajo a 9.500 visitantes, el número de expositores ha aumentado y la oferta se ha diversificado. Plantas hortícolas AB, cactus, plantas aromáticas, plantas acuáticas, sin olvidar los clásicos arbustos, árboles frutales, rosales, plantas vivaces? Los amantes de la jardinería estarán encantados y podrán obtener valiosos consejos de los profesionales.

El público familiar sentirá curiosidad por descubrir las numerosas actividades y demostraciones propuestas por las asociaciones expositoras y la Comunidad Urbana: alfarería, creación de adornos de madera, escalada de árboles, encuentro con animales de granja? El programa de espectáculos, que encontró su público en 2022, se renovará con propuestas originales que se hacen eco del tema del evento: siestas musicales y un interludio de danza serán orquestados por la Escuela Intercomunal de Música y Danza, La graineterie de mots rimará con permacultura y poesía, Touches d’Histoire dará vida a los Cuentos del Bosque, Acid Kostik formará al público en las técnicas de investigación en plena naturaleza, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de los espectáculos para jóvenes, Léopoldine (a partir de 1 año) y Ratatouille Rhapsody (a partir de 2 años) y Ratatouille Rhapsody (a partir de 6 años).

La hibridación de públicos y temas forma parte del ADN del evento, ¡las exposiciones y conferencias pondrán a todos de acuerdo! Las obras del artista Merlin Borg centradas en el trabajo de la luz, las pinturas coloreadas de Patrick Brière, las imágenes de animales del Foto-club de Bolbec, así como la exposición pedagógica sobre los estanques gustarán a todos. En cuanto a conferencias, la asociación A.R.B.R.E.S propondrá dos encuentros, al igual que Ludovic Auger, que abogará por la jardinería de residuo cero, y La Sittelle, que invitará a los visitantes a descubrir lo que hay de extraordinario en la naturaleza ordinaria.

Gromesnil dans tous ses états, un cóctel único, debería reunir un año más a un numeroso público en torno al amor por la naturaleza.

Programa a continuación.

Le Havre Seine Métropole bietet in Zusammenarbeit mit dem Verein La Hêtraie die 6. Ausgabe des großen ländlichen Festes der Region « Gromesnil dans tous ses états » an. Am 13. und 14. Mai 2023 machen Kultur und nachhaltige Entwicklung gemeinsame Sache, um dem Publikum die Möglichkeit zu bieten, sich zu erholen, indem es sich Zeit für künstlerische Entdeckungen nimmt und sich wieder mit der Natur verbindet. Im Parc de Gromesnil in Saint-Romain-de-Colbosc erwartet Sie ein grünes und multidisziplinäres Programm, das die ganze Familie begeistern wird!

Mehr als fünfzig Aussteller versammeln sich im Herzen der unberührten und inspirierenden grünen Oase, dem Parc de Gromesnil, um Spaziergänger und Gartenliebhaber zu empfangen. Besuchen Sie Baumschulen, um Pflanzen und Gartengeräte zu kaufen, entdecken Sie die Arbeit von Designern, Handwerkern und Vereinen, bewundern Sie Ausstellungen, hören Sie Vorträge und Aufführungen, nehmen Sie an Animationen und Workshops teil, und vergessen Sie nicht, den Gourmet-Bereich zu besuchen!

Nach dem Erfolg der letzten Veranstaltung mit 9500 Besuchern wird die Zahl der Aussteller weiter erhöht, um ein vielfältiges Angebot zu bieten. AB-Gemüsepflanzen, Kakteen, aromatische Pflanzen, Wasserpflanzen, nicht zu vergessen die klassischen Sträucher, Obstbäume, Rosen, Stauden? Gartenliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten und können sich bei den Fachleuten wertvolle Tipps holen.

Das Familienpublikum wird seinerseits neugierig auf die zahlreichen Animationen und Vorführungen sein, die von den ausstellenden Vereinen und der Stadtgemeinschaft angeboten werden: Töpfern, Herstellung von Holzdekorationen, Klettern auf Bäume, Begegnung mit Tieren vom Bauernhof? Das Veranstaltungsprogramm, das 2022 sein Publikum fand, wird mit originellen Vorschlägen erneuert, die das Thema der Veranstaltung aufgreifen: Musikalische Schläfchen und ein Tanzintermezzo werden von der interkommunalen Musik- und Tanzschule inszeniert, die Wortgärtnerei reimt sich auf Permakultur und Poesie, Touches d’Histoire erweckt Waldmärchen zum Leben, Acid Kostik bildet das Publikum in Ermittlungstechniken in der freien Natur aus, während die ganz Kleinen sich an den Aufführungen für junges Publikum Léopoldine (ab 1 Jahr) erfreuen können, die sich mit dem Thema « Ratte » befassen jahr) und Ratatouille Rhapsody (ab 6 Jahren).

Da die Mischung von Publikum und Themen Teil der DNA der Veranstaltung ist, werden die Ausstellungen und Konferenzen alle begeistern Die Werke des Künstlers Merlin Borg, der sich auf die Arbeit mit dem Licht konzentriert, die farbenfrohen Gemälde von Patrick Brière, die Tieraufnahmen des Fotoclubs von Bolbec sowie die pädagogische Ausstellung über Teiche werden allen gefallen. Die Vereinigung A.R.B.R.E.S. bietet zwei Vorträge an, Ludovic Auger spricht über abfallfreies Gärtnern und La Sittelle lädt dazu ein, das Außergewöhnliche in der gewöhnlichen Natur zu entdecken.

Gromesnil in all seinen Zuständen ist ein einzigartiger Cocktail, der auch in diesem Jahr wieder viele Menschen zusammenbringen wird, die sich für die Natur begeistern.

Programm unten.

Mise à jour le 2023-04-18 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité