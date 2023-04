Théâtre : Tant qu’il y aura des brebis Le SiRoCo, 12 mai 2023, Saint-Romain-de-Colbosc.

De Léa Carton de Grammont et Arthur Amard.

Portrait de tondeurs et tondeuses. Une passe, c’est un geste de tonte. Le tondeur passe sa machine dans la laine, le long du corps de l’animal. Il passe d’une brebis à l’autre, en reproduisant une série de gestes. D’un tondeur à l’autre, il passe son savoir-faire. D’une ferme à l’autre, d’un an sur l’autre, il passe, témoin de la vie pastorale. Comme les tondeurs passent de ferme en ferme, deux acteurs sont passés chez les tondeurs recueillir des témoignages. Ils s’appellent Arthur et Maybie, ils interprètent les tondeurs qu’ils ont rencontrés.

Au fil de ces portraits, le théâtre et la danse déploient un matériau documentaire vers la rêverie, à partir des gestes techniques de la tonte, d’échappées de moutons, et de tentatives de dire, à travers un métier, une place dans le monde.

Durée : 1h15 – Tout public, à partir de 12 ans.

Tarif : 15 €

Réservation obligatoire.

2023-05-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-12 . .

Le SiRoCo Rue Henri Odièvre

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie



By Léa Carton de Grammont and Arthur Amard.

Portrait of shearers and mowers. A pass is a shearing gesture. The shearer passes his machine through the wool, along the body of the animal. He passes from one ewe to another, reproducing a series of gestures. From one shearer to the other, he passes his know-how. From one farm to another, from one year to another, he passes, witnessing the pastoral life. As the shearers move from farm to farm, two actors went to the shearers’ homes to collect testimonies. Their names are Arthur and Maybie, and they play the shearers they met.

Through these portraits, theater and dance unfold a documentary material towards reverie, from the technical gestures of shearing, from sheep escapes, and from attempts to say, through a profession, a place in the world.

Duration: 1h15 – All audiences, from 12 years old.

Price: 15 €

Reservation required

Por Léa Carton de Grammont y Arthur Amard.

Retrato de esquiladores y segadores. Un pase es un gesto de cizallamiento. El esquilador pasa su máquina por la lana, a lo largo del cuerpo del animal. Pasa de una oveja a otra, reproduciendo una serie de gestos. De un esquilador a otro, transmite sus conocimientos. De una granja a otra, de un año a otro, transmite su saber hacer, una parte de la vida pastoral. Al igual que los esquiladores se desplazan de granja en granja, dos actores han ido a las casas de los esquiladores para recoger testimonios. Se llaman Arthur y Maybie, e interpretan a los esquiladores que han conocido.

En el transcurso de estos retratos, el teatro y la danza despliegan un material documental hacia la ensoñación, basado en los gestos técnicos del esquileo, la huida de las ovejas y los intentos de expresar, a través de un medio, un lugar en el mundo.

Duración: 1h15 – Todos los públicos, a partir de 12 años.

Precio: 15 €

Es necesario reservar

Von Léa Carton de Grammont und Arthur Amard.

Porträt von Scherern und Schererinnen. Ein Durchgang ist eine Geste beim Scheren. Der Scherer fährt mit seiner Maschine durch die Wolle, entlang des Körpers des Tieres. Er geht von einem Schaf zum anderen und wiederholt dabei eine Reihe von Gesten. Von einem Scherer zum anderen gibt er sein Wissen weiter. Er zieht von einem Hof zum anderen, von einem Jahr zum nächsten, und ist Zeuge des Hirtenlebens. Da die Scherer von Hof zu Hof ziehen, haben zwei Schauspieler bei den Scherern vorbeigeschaut, um Zeugnisse zu sammeln. Sie heißen Arthur und Maybie und spielen die Scherer, denen sie begegnet sind.

Im Laufe dieser Porträts entfalten Theater und Tanz ein dokumentarisches Material in Richtung Träumerei, ausgehend von den technischen Gesten der Schur, den Ausbrüchen der Schafe und den Versuchen, durch einen Beruf einen Platz in der Welt zu bezeichnen.

Dauer: 1 Std. 15 Min. – Für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Preis: 15 €

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité