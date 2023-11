Fête de Noel de Saint-Roch Saint-Roch, 26 novembre 2023, Saint-Roch.

Saint-Roch,Indre-et-Loire

Le dimanche 26 novembre de 10h à 17h, venez découvrir des jeux Oika Oika, venez faire une séance photo où écoutez des contes de Noel.. Manifestation organisée par l’association des parents d’élèves..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Saint-Roch 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On Sunday November 26 from 10am to 5pm, come and discover Oika Oika games, have a photo session or listen to Christmas tales… Event organized by the parents’ association.

El domingo 26 de noviembre, de 10.00 a 17.00 h, venga a descubrir los juegos de Oika Oika, a una sesión de fotos o a escuchar cuentos de Navidad… Evento organizado por la asociación de padres.

Am Sonntag, den 26. November von 10 bis 17 Uhr können Sie Oika Oika-Spiele entdecken, ein Fotoshooting machen oder Weihnachtsmärchen hören… Die Veranstaltung wird von der Elternvereinigung organisiert.

Mise à jour le 2023-11-07 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan