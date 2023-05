Golden Trail de Saint-Roch 10 Rue de la Baratterie, 21 octobre 2023, Saint-Roch.

Nous vous attendons nombreux pour le golden trail de Saint Roch ! Compétition de 2, 8, 14 et 30 kms ! Renseignements et inscriptions aux coordonnées suivantes : 06 05 01 30 77.

2023-10-21 à ; fin : 2023-10-22 . 8 EUR.

10 Rue de la Baratterie

Saint-Roch 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



We are waiting for you for the golden trail of Saint Roch! Competition of 2, 8, 14 and 30 kms ! Information and registration at the following address : 06 05 01 30 77

¡Te esperamos en la Golden Trail de Saint Roch! ¡Competición de 2, 8, 14 y 30 kms! Información e inscripciones en la siguiente dirección: 06 05 01 30 77

Wir erwarten Sie zahlreich zum Golden Trail von Saint Roch! Wettkampf über 2, 8, 14 und 30 km! Informationen und Anmeldungen unter folgenden Koordinaten: 06 05 01 30 77

Mise à jour le 2023-04-14 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan