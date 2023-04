RAID by trektoursrndurance Rue de la Baratterie, 13 mai 2023, Saint-Roch.

Le raid Trek Tours Endurance (TTE) est une course multisports ouverte à des sportifs, habitués à la pratique d’un effort en pleine nature et dans toutes conditions. Le raid se déroulera sur 2 jours pour 2 parcours (bivouac) et sur 1 journée pour un autre parcours..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 17:00:00. 25 EUR.

Rue de la Baratterie

Saint-Roch 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Trek Tours Endurance Raid (TTE) is a multisport race open to sportsmen, used to the practice of an effort in the open air and in all conditions. The raid will take place over 2 days for 2 courses (bivouac) and over 1 day for another course.

El Trek Tours Endurance Raid (TTE) es una carrera polideportiva abierta a deportistas acostumbrados a esforzarse al aire libre y en todas las condiciones. El raid se desarrollará en 2 días para 2 recorridos (vivac) y en 1 día para otro recorrido.

Der Trek Tours Endurance Raid (TTE) ist ein Multisport-Wettkampf, der Sportlern offen steht, die es gewohnt sind, sich in der freien Natur und unter allen Bedingungen zu bewegen. Der Raid findet an zwei Tagen für zwei Strecken (Biwak) und an einem Tag für eine andere Strecke statt.

Mise à jour le 2023-04-17 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan