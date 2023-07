Bienvenue au village indien Saint-Roch Chaumont, 17 juillet 2023, Chaumont.

Bienvenue au village indien 17 – 21 juillet Saint-Roch 260,00€

Séjours de 5 jours 4 nuits en foret. Hébergement sous tipis. Les apprentis indiens partiront à la recherche des animaux de la forêt. Apprendront l’équitation, le canoé, la confection et l’utilisation d’un arc. Sans oublié les danses et contes indiens pour finir par la cérémonie d’attribution d’un nom indien autour du feu.

Saint-Roch 52000 chemin du val de villiers Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://lesfrancas52.wixsite.com/francas52/sejours-courts »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.51.39.80.06 »}, {« type »: « email », « value »: « lesfrancas52000@gmail.com »}]

