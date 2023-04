ACCUEIL DE NOS AMIS ALLEMANDS A L’ASCENSION saint-robert Saint-Robert Catégories d’Évènement: Corrèze

ACCUEIL DE NOS AMIS ALLEMANDS A L’ASCENSION saint-robert, 18 mai 2023, Saint-Robert. ACCUEIL DE NOS AMIS ALLEMANDS A L’ASCENSION 18 – 20 mai saint-robert Sur inscription pour les familles d’accueil et les adhérents du jumelage Réception officielle à la Mairie le jeudi 18 mai

Journée patrimoine à Martel (Lot) le vendredi 19 mai, avec balade en train vapeur « le Tuffadou », déjeuner gastronomique, visite guidée de Martel

Journée libre dans les familles d’accueil samedi 20 mai

Soirée d'amitié franco-allemande le samedi soir 20 mai

