La Connerie Est une Energie Renouvelable LE PREO DE SAINT-RIQUIER. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Bar et grignotage à partir de 19h30 Le spectacle qui vous fait découvrir une nouvelle science : « La connerilogie » « Quand la connerie sera phosphorescente, la politique enfin éclairera notre chemin ». La connerilogie, ou étude de la connerie, est pratiquée pour l’instant par le seul Jean Patrick Douillon, qui est donc le plus grand spécialiste de cette science ! Afin de maintenir une certaine adéquation avec son sujet, il vous expose ses travaux dans un spectacle à la folie débridée où bons mots et situations burlesques se côtoient dans un univers moderne et décalé qui utilise toutes les formes d’humour… Puisque la connerie est universelle ! « J’ai débranché le détecteur de connerie que j’avais installé sur ma télé… Il bipait en continue ! » Toujours en auto dérision et grâce à une écriture joyeuse et légère, ce sociologue de l’impossible, passe de la parodie au sketch, du monologue au gag d’actualité, de la chanson farfelue à la digression philosophique… dans un tourbillon original qui puise ses racines aussi bien dans le Music Hall que dans le Théâtre d’Humour. La Connerie Est une Energie Renouvelable

LE PREO DE SAINT-RIQUIER Saint-RIQUIER 1 Rue des écoles des filles Somme

