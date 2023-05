Karine Dubernet Dans Perlimpinpin LE PREO DE SAINT-RIQUIER, 5 mai 2023, Saint-RIQUIER.

Karine Dubernet Dans Perlimpinpin LE PREO DE SAINT-RIQUIER. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:30 (2023-05-05 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Bar et grignotage à partir de 19h30 Le nouveau spectacle de Karine Dubernet ! Les politiques manipulent avec la connivence des médias pour servir leurs propres intérêts : beaucoup de gens en ont vaguement l’intuition, mais personne n’ose regarder la vérité en face. Comment arrivent-t-ils à maintenir la population aussi facilement dans la servitude volontaire ? Grâce à une arme secrète : la poudre de Perlimpinpin ! Qui fait tout gober, tout accepter et tout oublier. Et si le meilleur contrepoison était d’en rire ? Le Saviez-vous? Karine officie dans l’émission « La Revue de Presse » sur Paris Première avec des personnages qui apportent un regard tonitruant sur la société, ainsi que sur Rire et Chansons avec « la Drôle de Minute de Karine Dubernet » dans le Morning du Rire avec Bruno Roblès. Karine Dubernet

Votre billet est ici

LE PREO DE SAINT-RIQUIER Saint-RIQUIER 1 Rue des écoles des filles Somme

21.8

EUR21.8.

