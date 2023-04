Les Jumelles Dans Le 1ère Solo -Joue un Duo …L’Inverse? LE PREO DE SAINT-RIQUIER, 7 avril 2023, Saint-RIQUIER.

Les Jumelles Dans Le 1ère Solo -Joue un Duo …L’Inverse? LE PREO DE SAINT-RIQUIER. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Sont-elles une ? Est-elle deux ? Un duo pas comme les autres, original et atypique qui va de surprise en surprise. Les aventures de Mademoiselle Cordin, ancienne 2ème dauphine de son village nivernais (bon, ok, il y avait 3 candidates), où les textes bien ciselés, les jeux de mots et les situations improbables fusent dans ce solo pas comme les autres, frais et pétillant. Du miroir des cabines d’essayages en passant par une parodie du JT plus vraie que nature, à la reconstitution de la véritable incarcération de l’héroïne aux États-Unis, c’est sûr, vous ne verrez plus les choses de la même manière ! Les Jumelles Dans Le 1ère Solo -Joue un Duo …L’Inverse?

LE PREO DE SAINT-RIQUIER Saint-RIQUIER 1 Rue des écoles des filles Somme

