Restifête Carrière de la barrière, 26 août 2023, Saint-Restitut.

La Restifête revient avec au programme concert, soirée DJ, et diverses animations dont jeux gonflables pour les enfants. Des Food trucks seront sur place, et le Comité des fêtes sera en charge de la buvette. Bonne ambiance assurée jusqu’au bout de la nuit.

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 . EUR.

Carrière de la barrière

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Restifête is back with a concert program, a DJ party, and various activities including inflatable games for children. Food trucks will be on site, and the Comité des fêtes will be in charge of the refreshments. Good atmosphere guaranteed until the end of the night

La Restifête vuelve con un programa de conciertos, una velada con DJ y diversas actividades, incluidos juegos hinchables para niños. Habrá camiones de comida y el Comité des fêtes se encargará de los refrescos. Buen ambiente garantizado hasta el final de la noche

Die Restifête kehrt mit einem Konzert, einem DJ-Abend und verschiedenen Animationen, darunter aufblasbare Spiele für Kinder, zurück. Foodtrucks werden vor Ort sein, und das Festkomitee ist für die Getränke zuständig. Gute Stimmung bis in die Nacht hinein

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence