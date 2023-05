Montée historique de Saint Restitut, 20 août 2023, Saint-Restitut.

La montée historique est de retour pour une deuxième édition. Les voitures anciennes sont à l’honneur. Venez voir ou participer aux plusieurs courses organisées dans la journée !.

2023-08-20 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-20 19:00:00. .

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The historic climb is back for a second edition. Antique cars are in the spotlight. Come and see or participate in the several races organized during the day!

La subida histórica vuelve en su segunda edición. Los coches clásicos son los protagonistas. Venga a verlos o participe en las diversas carreras organizadas durante el día

Die historische Bergfahrt ist für eine zweite Ausgabe zurückgekehrt. Oldtimer stehen im Mittelpunkt. Kommen Sie und sehen Sie zu oder nehmen Sie an den verschiedenen Rennen teil, die im Laufe des Tages organisiert werden!

