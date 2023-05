Soupe au Pistou et son bal des tilleuls Place du 14 juillet, 15 juillet 2023, Saint-Restitut.

Le bal des tilleuls de Saint Restitut, véritable tradition locale, débutera par une soupe au pistou préparée par les bénévoles du CDF. S’en suivra une soirée dansante, avec bonne humeur au rendez-vous !.

2023-07-15 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-15 . .

Place du 14 juillet

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The ball of the lime trees of Saint Restitut, a true local tradition, will begin with a soup with pistou prepared by the volunteers of the CDF. This will be followed by an evening of dancing, with good humor at the rendezvous!

El baile de los tilos de Saint Restitut, verdadera tradición local, comenzará con una sopa con pistou preparada por los voluntarios de la FCD. Seguirá una velada de baile, ¡con buen humor!

Der Lindenball von Saint Restitut, eine echte lokale Tradition, beginnt mit einer Pistou-Suppe, die von den Freiwilligen des CDF zubereitet wird. Danach folgt ein Tanzabend mit guter Laune!

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence