Veillée des carriers Caves du Mas Théo, 12 mai 2023, Saint-Restitut.

Le Cyclo Club Tricastin organise le 12 mai en soirée la « Veillée des Carriers », randonnée marche et VTT nocturne !

Au programme : découverte du massif de St Restitut de nuit, ravitaillements sur les parcours et soupe à l’oignon à l’arrivée..

2023-05-12 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-12 21:30:00. EUR.

Caves du Mas Théo Départ des caves du Mas Théo

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Cyclo Club Tricastin organizes on May 12 in the evening the « Veillée des Carriers », a night walk and mountain bike ride!

On the program: discovery of the St Restitut massif by night, refreshments on the way and onion soup at the arrival.

El Cyclo Club Tricastin organiza el 12 de mayo por la noche la « Veillée des Carriers », una marcha nocturna a pie y en bicicleta de montaña

En el programa: descubrimiento nocturno del macizo de St Restitut, refrescos en las rutas y sopa de cebolla al final.

Der Cyclo Club Tricastin organisiert am Abend des 12. Mai die « Veillée des Carriers », eine nächtliche Wanderung zu Fuß und mit dem Mountainbike!

Auf dem Programm stehen: Entdeckung des Massivs von St Restitut bei Nacht, Verpflegungsstellen auf den Strecken und Zwiebelsuppe am Ziel.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence