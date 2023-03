Leika et 3.14air se rencontrent à l’amphi Le samedi 03 juin 2023 L’amphi, espace culturel Saint-Renan Catégorie d’Évènement: Saint-Renan

Leika et 3.14air se rencontrent à l’amphi Le samedi 03 juin 2023 L’amphi, espace culturel, 3 juin 2023 20:30, Saint-Renan. A l’occasion de leurs vingt ans, le groupe Leika vous propose un concert gratuit à l’Amphi de Saint Renan. mélant pop rock et poésie Samedi 3 juin, 20h30 1

le groupe Leika vous propose un concert à l'Amphi de Saint Renan. mélant pop rock et poésie, Leika marque les esprits avec des rythmes entrainant, des mélodies riches et des textes intenses et malicieux. Cinq musiciens confirmés à la barre de l'Amphi, pour une restitution de résidence artistique, le tout gratuit, c'est l'occasion de les découvrir. A noter que l'auteur compositeur et clavier de Leika qui mène également le projet solo 3.14Air en profitera pour donner une version Leikaienne de certaines de ses compositions. chant : OCieldore et 3.14Air, batteire : Fred Floc'h, guitare : Joël Tanné, Basse : Christian Costes, Claviers : 3.14Air https://leikabrest.fr
https://www.facebook.com/314Air/
http://www.facebook.com/leikabrest

