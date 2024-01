Concert du groupe Oulala Jazz Band Saint-Renan, dimanche 18 février 2024.

Concert du groupe Oulala Jazz Band Saint-Renan Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 17:00:00

fin : 2024-02-18

Le Oulala Jazz band réimagine les tubes pop, rock et variétés contemporains dans les styles d’autrefois, comme le swing, le jazz manouche et le rock’n’roll. De Madonna aux Clash, de Niagara à Téléphone, de Dépêche Mode à Johnny Halliday, entrez dans l’univers burlesque et désopilant du Oulala Jazz band. 6 musiciens (Guitare, contrebasse, saxophone, trompette, chant, batterie) pour toutes oreilles délicates. Le Oulala Jazz Band est un collectif né fin 2017 de la rencontre de Cécile Andrault (chant), Eric Nedelec (Guitare) et Stéphane Marrec (Contrebasse).

.

Espace Culturel

Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne musicadore.saintrenan@gmail.com



L’événement Concert du groupe Oulala Jazz Band Saint-Renan a été mis à jour le 2024-01-22 par OT IROISE BRETAGNE