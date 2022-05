Saint Rémy, Les Baux de Provence, Arles Marseille, 1 janvier 2022, Marseille.

Saint Rémy, Les Baux de Provence, Arles Marseille

2022-01-01 – 2022-12-31

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille

Arrêt photo à l’extérieur de la ville, près de deux monuments romains, datant du 1er siècle avant JC ; l’arc de triomphe et le mausolée, appelé Les Antiques. Les Baux de Provence : vous tomberez sous le charme de ce village, datant de l’époque médiévale, construit à 245 mètres d’altitude, au cœur du massif des petites Alpes : les Alpilles. nVous apprécierez votre balade au centre de ce village piétonnier avec ses ruelles pavées, son église, ses boutiques et le superbe panorama depuis le site de l’ancienne forteresse des Baux (entrée non incluse).De Mars à Décembre, à la place du temps libre dans le village, vous aurez la possibilité d’assister au spectacle son et lumière diffusé dans les Carrières de Lumière (entrée non incluse). En 2019, le thème du spectacle est dédié au peintre Van Gogh et la Nuit Etoilée Arles : la ville d’Arles, autrefois capitale romaine de la Gaule. Vous pourrez admirer cet héritage du monde romain grâce aux Arènes, au Théâtre antique ou encore aux Thermes de Constantin (entrées non incluses). A la fin du 19ème siècle, c’est en Arles que le peintre Vincent Van Gogh est venu s’installer. Ne ratez pas l’opportunité de voir le Café Van Gogh ainsi que le jardin de l’Hôtel Dieu. Temps libre pour flâner au marché le samedi matin.

Découvrez durant cette journée, la ville d’Arles, Saint-Rémy de POrovence ainsi que le célèbre village perché des Baux de Provence.

bonjour.provence@alafrancaise.fr +33 4 90 14 70 00

Marseille

