La route 2022 vers la Casamance Centre Socio-Culturel, 28 avril 2023, Saint-Rémy-en-Rollat.

SOIREE PROJECTION PROPOSEE PAR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION « les anciens et les amis de la Casamance » en partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Saint-Rémy-en-Rollat SUR LE THEME : LA ROUTE VERS LA CASAMANCE FAITE EN NOVEMBRE 2022.

2023-04-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-28 22:00:00. .

Centre Socio-Culturel Rue de Valgreghentino

Saint-Rémy-en-Rollat 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



PROJECTION EVENT PROPOSED BY THE MEMBERS OF THE ASSOCIATION « the elders and friends of Casamance » in partnership with the Municipal Library of Saint-Rémy-en-Rollat ON THE THEME : THE ROAD TO CASAMANCE MADE IN NOVEMBER 2022

EVENTO DE PROYECCIÓN PROPUESTO POR LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN « les anciens et les amis de la Casamance » en colaboración con la Biblioteca Municipal de Saint-Rémy-en-Rollat SOBRE EL TEMA : EL CAMINO DE CASAMANCE HECHO EN NOVIEMBRE DE 2022

Der Film wird von den Mitgliedern des Vereins « les anciens et les amis de la Casamance » in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek von Saint-Rémy-en-Rollat gezeigt: DER WEG NACH CASAMANCE GEMACHT IM NOVEMBER 2022

