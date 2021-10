Saint-Rémy-de-Sillé SAINT REMY DE SILLE Saint-Rémy-de-Sillé, Sarthe 5EME SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE SAINT REMY DE SILLE Saint-Rémy-de-Sillé Catégories d’évènement: Saint-Rémy-de-Sillé

5EME SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE SAINT REMY DE SILLE, 6 novembre 2021 12:00, Saint-Rémy-de-Sillé. 6 et 7 novembre Sur place A dultes 2,00 € – gratuit pour les moins de 18 ans jf.deshayes@outlook.fr, 0611426317 Les exposants partageront avec vous leur savoir faire et vous proposeront des produits de qualité. Le Comité d’Animation de Saint Rémy de Sillé vous accueille Salle des Bruyères (à proximité de la Mairie) à l’occasion de son 5ème Salon des Vins et de la Gastronomie. 20 exposants venus des 4 coins de France solliciteront vos papilles à l’approche des Fêtes de fin d’Année. Restauration grâce aux produits locaux et de saison du foodtruck Kikoyou, aux fouaces au feu de bois de Mme Moretveille et aux crêpes et galettes issues d’ingrédients locaux confectionnées par l’Association des Parents d’Elèves de Saint Rémy de Sillé.

Verres de dégustation gravés aux symboles de la Commune : 2 € Tous nos bénévoles vous attendent à l’occasion de ces 2 jours.

ATTENTION : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. SAINT REMY DE SILLE RUE DE GRASBY 72140 Saint-Rémy-de-Sillé Sarthe samedi 6 novembre – 12h00 à 18h00

dimanche 7 novembre – 10h00 à 17h00

