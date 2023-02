Lumière sur les collections Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

EXPOSITION « LUMIÈRE SUR LES COLLECTIONS »

Du 18 février au 23 décembre 2023

Les peintres flamands avaient déjà mesuré l’importance de la lumière en intégrant ombres portées et clair-obscur à leurs compositions. Plus tard, les artistes contemporains utiliseront la lumière comme un outil supplémentaire, tel Mario Merz à la fin des années 60, qui associera le néon à la cire d’abeille dans ses impressionnantes installations.

L’accrochage de la collection permanente abordera cette année le thème de la lumière sous toutes ses nuances…

Le territoire des Alpilles attire depuis longtemps des artistes désireux de capturer la lumière provençale pour la circonscrire dans l’espace de la toile. Dans la filiation de Vincent van Gogh, André Marchand, figure tutélaire des collections, continuera à nous éblouir de ses

