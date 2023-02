Exposition Robert Droulers, l’échappée belle Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône, 25 février 2023 14:00, Saint-Rémy-de-Provence.

EXPOSITION

ROBERT DROULERS – L’Échappée belle

Du 18 février au 4 juin 2023

Robert Droulers est un peintre du Nord né en 1920 à Lille qui, comme van Gogh, a cherché dans le Sud une autre lumière pour nourrir son regard. Dès les années 1950, il se détache progressivement de la figuration, son écriture devient de plus en plus lyrique dans la mouvance de Manessier. En 1965 il part dans le Midi avec sa famille et s’installe à Saint-Rémy-de-Provence en 1980. Il réalise les décors de la pièce Hedges pour son fils, le chorégraphe Pierre Droulers ainsi qu’une scénographie pour la pièce Trans-apparence-express de L. Castel au festival d’Avignon (1980). Il partage ainsi sa vie entre Paris où il expose et le Midi où il travaille. Sa perception s’intériorise et ses peintures traitent d’un monde à la marge, où les motifs de lisière, de seuil se répondent. La matière est modelée en transparence pour donner des textures évanescentes, troublées, d’une grande délicatesse. Au milieu des années 1990, les figures font leur retour dans l’œuvre, ouvrant sur des réflexions mystiques autour du motif de la crucifixion et des stigmates. Cette réapparition est une résistance de l’être au monde et le jeu de la peinture, depuis toujours, une vision comme une réminiscence du réel.

En coproduction avec La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix

Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône

