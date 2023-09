Albert Gleizes, les années saint-rémoises – conversations plastiques Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence, 30 septembre 2023 10:00, Saint-Rémy-de-Provence.

Albert Gleizes, les années saint-rémoises – conversations plastiques Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence 30 septembre – 22 décembre

Rétrospective de l’oeuvre cubiste d’Albert Gleizes à Saint-Rémy-de-Provence 30 septembre – 22 décembre 1

Albert Gleizes et son épouse Juliette Roche s’installent en 1939 au domaine des Méjades à Saint-Rémy-de-Provence. Sous leur impulsion, le lieu va devenir, outre sa fonction agricole, un pôle de création aussi bien pour le couple que pour les artistes qu’ils reçoivent régulièrement : Anne Dangar, la céramiste australienne avec qui Gleizes collabore depuis les années trente ; le couple René et Jacqueline Dürrbach – lui sculpteur, très empreint de l’œuvre de Gleizes, elle, licière, tissera de nombreuses tapisseries du maître cubiste – viendra s’installer à Saint-Rémy-de-Provence en 1953 à la mort de Gleizes ; Josep Franch Clapers, réfugié espagnol, sera aussi accueilli aux Méjades. Enfin, Baltasar, peintre et fils du couple Dürrbach, reste aujourd’hui encore profondément marqué par la règle gleizienne.

Leurs œuvres converseront avec celles d’Albert Gleizes et Juliette Roche pour marquer ce 70ème anniversaire.

Exposition à partir des collections du musée Estrine.

Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône