Atelier famille : Dessine-moi un oiseau, 24 mai 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Atelier à la Maison du Parc, pour les petits et les grands pour apprendre à dessiner des oiseaux..

2023-05-24 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-24 16:30:00. .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Workshop at the Maison du Parc, for young and old to learn how to draw birds.

Taller en la Maison du Parc, para que pequeños y mayores aprendan a dibujar pájaros.

Workshop im Maison du Parc für Jung und Alt, um das Zeichnen von Vögeln zu erlernen.

Mise à jour le 2023-04-18 par Parc Naturel Régional des Alpilles