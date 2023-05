Bal des pompiers Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Bal des pompiers Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-de-Provence, 20 mai 2023, Saint-Rémy-de-Provence. Les pompiers de Saint-Rémy organisent leur premier bal !.

2023-05-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-20 . EUR.

Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Centre de secours

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Saint-Rémy firemen organise their first ball! Los bomberos de Saint-Rémy organizan su primer baile Die Feuerwehr von Saint-Rémy veranstaltet ihren ersten Ball! Mise à jour le 2023-05-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

