Conférence : Art et Cosmos, les nuits étoilées de Van Gogh

Conférence : Art et Cosmos, les nuits étoilées de Van Gogh 4 avenue Fauconnet, 4 mai 2023, Saint-Rémy-de-Provence. Conférence de Jean-Pierre Luminet « Art & Cosmos, les nuits étoilées de Van Gogh » au Ciné-Palace à Saint-Rémy-de-Provence le jeudi 4 mai à 19h..

Conference by Jean-Pierre Luminet « Art & Cosmos, the starry nights of Van Gogh » at the Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence on Thursday 4 May at 7pm. Conferencia de Jean-Pierre Luminet « Arte y Cosmos, las noches estrelladas de Van Gogh » en el Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence el jueves 4 de mayo a las 19.00 horas. Vortrag von Jean-Pierre Luminet « Art & Cosmos, les nuits étoilées de Van Gogh » im Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence am Donnerstag, den 4. Mai um 19 Uhr. Mise à jour le 2023-04-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

