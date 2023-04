Foire à la puériculture et vide-greniers Place du Général de Gaulle Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Foire à la puériculture et vide-greniers Place du Général de Gaulle, 1 mai 2023, Saint-Rémy-de-Provence. Foire à la puériculture et vide grenier à Saint-Rémy-de-Provence, sur le parking du Général de Gaulle pour le lundi 1er mai..

2023-05-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-01 17:00:00. .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Childcare fair and garage sale in Saint-Rémy-de-Provence, on the General de Gaulle car park for Monday 1 May. Feria de la infancia y venta de garaje en Saint-Rémy-de-Provence, en el aparcamiento General de Gaulle para el lunes 1 de mayo. Kindergartenmesse und Flohmarkt in Saint-Rémy-de-Provence, auf dem Parkplatz Général de Gaulle für Montag, den 1. Mai. Mise à jour le 2023-04-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

