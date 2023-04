Conférence : l’Olivier, son histoire, ses bienfaits, son utilisation Alpilium, 28 avril 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Conférence sur l’Olivier par Jean-Benoît Hugues le vendredi 28 avril à 19h à l’Alpilium..

2023-04-28 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-28 . .

Alpilium Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference on the Olive Tree by Jean-Benoît Hugues on Friday April 28th at 7pm at the Alpilium.

Conferencia sobre el olivo a cargo de Jean-Benoît Hugues el viernes 28 de abril a las 19.00 horas en el Alpilium.

Vortrag über den Olivenbaum von Jean-Benoît Hugues am Freitag, den 28. April um 19 Uhr im Alpilium.

