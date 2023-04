Salon du jeu Alpilium, 22 avril 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Après 3 ans d’absence, voici le retour de 1, 2, Croa… Jouons !, notre festival ludique… et solidaire, le samedi 22 avril à partir de 10h..

2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-22 23:00:00. .

Alpilium Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After an absence of three years, 1, 2, Croa… Let’s play, our fun and solidarity festival, returns on Saturday 22 April from 10am.

Después de 3 años de ausencia, vuelve el 1, 2, ¿Croa? Let’s play, nuestro festival lúdico y solidario, el sábado 22 de abril a partir de las 10h.

Nach drei Jahren Abwesenheit kehrt 1, 2, Croa… Jouons! zurück, unser spielerisches… und solidarisches Festival, am Samstag, den 22. April ab 10 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles