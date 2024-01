Festival Mapa Africa Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence, samedi 30 mars 2024.

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-31

Week-end africain rythmé de stages de danse et de percussions, la Festival Mapa Africa aura lieu le 30 et 31 mars à la Salle Jean Macé.

Un weekend au rythme du Sénégal



SAMEDI 30 MARS

• 11h – 13h Stage de danse Sabar avec Yama Reine de Sabar

• 14h30 Initiation danse africaine pour les enfants // Gratuit

• 15h -17h Stage de danse Sorouba avec Aïda

• 15h – 17h atelier artistique et ludique pour les enfants // Gratuit

Présence obligatoire d’un parent accompagnant pour les enfants de moins de 6 ans

• 17h – 18h30 Stage de djembé

Toute la journée buvette et petit marché africain

> SOIRÉE MUSICALE < • À partir de 20h Avec SAMB & Co & Repas DIMANCHE 31 MARS • 11h - 13h Stage de danse Sabar avec Yama • 14h30 Chasse aux œufs pour les enfants // Gratuit sur inscription • 15h - 17h Stage de Doumdoum danse avec Aïda > Pique-nique possible



Merci à la Ville de Saint-Rémy-de-Provence pour son soutien !

Rdv à la salle Jean Macé

Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mapa.africa@orange.fr



