Trail Alpilles Glanum 2024 Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence, dimanche 25 février 2024.

Trail Alpilles Glanum 2024 Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 08:00:00

fin : 2024-02-25

Participez au Trail Alpilles Glanum avec 4 parcours, le dimanche 25 février dès 8h !

Course nature et véritables parcours de trail au cœur du massif des Alpilles avec de superbes vues sur le Ventoux, le Luberon et la plaine de la Crau



4 parcours

• Trail de Glanum – 25 km – 1100 D+

• Trail du Lac – 15 km – 750 D+

• Alpillette – 10 km – 250 D+

• Alpillette – 10 km marche – 250 D+

.

Salle Jean Macé Place de la République

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Trail Alpilles Glanum 2024 Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2024-01-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles