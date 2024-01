Pablo Picasso : lettres imaginaires de David Lawrence Espace Hôtel de Lagoy Saint-Rémy-de-Provence, vendredi 9 février 2024.

Début : 2024-02-09

fin : 2024-06-02

Retrouvez l’exposition de Pablo Picasso : lettres imaginaires de David Lawrence à l’Espace Hôtel de Lagoy du 9 février au 2 juin 2024.

Cette exposition, produite par la Maison Templar, est proposée à l’espace hôtel de Lagoy dans sa version originale : 100 lettres imaginaires, écrites par David Lawrence, destinées au plus grand peintre du XXe siècle.



Ces lettres accompagneront 100 photographies de cette magnifique collection.



Par ses lettres, sonnant incroyablement vrai, David Lawrence, auteur de Marilyn Monroe, le secret de l’Amérique et de Francis Bacon, Rencontres accidentelles, livre au public un portrait des plus émouvants. Parmi les signataires de ces 100 lettres imaginaires : Auguste Renoir, David Bowie, Winston Churchill, Paul Bocuse, Ambroise Vollard, Jean Cocteau, Yves Saint-Laurent, Adolf Hitler, Joseph Staline, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, Géraldine Chaplin, Paul Eluard, Samuel Beckett, Ernest Hemingway, Grace Kelly, Françoise Sagan, Michel Leiris, Francis Bacon, le général de Gaulle, Eric Tabarly…



Des films sont projetés dans l’exposition.



Dans la salle 1 de l’exposition, les groupes scolaires, le public découvrent les étapes essentielles des Premières années de Pablo Picasso. De sa naissance à Malaga jusqu’aux portes du Cubisme.

Espace Hôtel de Lagoy 11 boulevard Marceau

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pascale@templarpresse.com



